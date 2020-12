Vangelo del giorno | 13 Dicembre | commento e Letture

Leggi su giornal

(Di domenica 13 dicembre 2020)del, 13Daldi Gesù Cristo secondo Giovanni 1,6-8.19-28. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni.Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce.E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Chi sei tu?».Egli confessò e non negò, e confessò: «Io non sono il Cristo».Allora gli chiesero: «Che cosa dunque? Sei Elia?». Rispose: «Non lo sono». «Sei tu il profeta?». Rispose: «No».Gli dissero dunque: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?».Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, ...