“Tra il dire e il mare, 8 ore per fare una nave”. Decine di ospiti in diretta per la maratona di ResQ-People per una nuova nave umanitaria (Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi, dalle 11 alle 19, ResQ-People Saving People lancia la maratona “Tra il dire il mare: 8 ore per fare una nave”. Obiettivo del grande evento la raccolta fondi per rendere operativa una nuova nave umanitaria. Capitani per un giorno Massimo Cirri e Sara Zambotti, le voci di Caterpillar. Confermata la presenza a bordo di tanti ospiti come Alessandro Bergonzoni, Alganesh Fessah, Ascanio Celestini, don Virginio Colmegna, Elio, Frankie hi-nrg mc, Gad Lerner, Gherardo Colombo, Giovanni Soldini, Giovanni Storti, Paolo Maldini, Laura Boldrini, Lella Costa, Mattia Santori e Giulia Trappoloni, Pif, Paola e Giulia Michelini, Paolo Maldini, Tommy Kuti, Toti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi, dalle 11 alle 19,Savinglancia lailil: 8 ore peruna. Obiettivo del grande evento la raccolta fondi per rendere operativa una. Capitani per un giorno Massimo Cirri e Sara Zambotti, le voci di Caterpillar. Confermata la presenza a bordo di tanticome Alessandro Bergonzoni, Alganesh Fessah, Ascanio Celestini, don Virginio Colmegna, Elio, Frankie hi-nrg mc, Gad Lerner, Gherardo Colombo, Giovanni Soldini, Giovanni Storti, Paolo Maldini, Laura Boldrini, Lella Costa, Mattia Santori e Giulia Trappoloni, Pif, Paola e Giulia Michelini, Paolo Maldini, Tommy Kuti, Toti e ...

CarloCalenda : A nessuno frega nulla. Poteva dire che ha avuto un colloquio con Babbo Natale e ti risponderebbero “eh ma c’è Salvi… - dellorco85 : La Lombardia è la regione più colpita dal Covid in Italia e tra le più colpite al mondo. Sentire #Fontana dire 'Son… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Ha ragione Koeman. Sarebbe sbagliato dire chi è più bravo tra #Messi e @Cristiano. Sono due fe… - clikservernet : “Tra il dire e il mare, 8 ore per fare una nave”. Decine di ospiti in diretta per la maratona di ResQ-People per un… - Noovyis : (“Tra il dire e il mare, 8 ore per fare una nave”. Decine di ospiti in diretta per la maratona di ResQ-People per u… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tra dire SNAI – Serie A: Juve rigenerataA Marassi il «2» bianconero vola basso Fortune Italia