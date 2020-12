Torino | perseguitava coppia per vendetta | arrestato

(Di domenica 13 dicembre 2020) Aunaha denunciato uno stalker che è stato trovato dalla polizia appostato davanti al loro ufficio. Era stato licenziato e aveva deciso di vendicarsi iniziando a perseguitarli. È accaduto a, dove unadi coniugi è stata vittima per sette lunghi anni di uno stalker finito adesso in manette. Si tratta L'articolo proviene da Inews.it.

ObiettivoNews1 : TORINO – Perseguitava una coppia da oltre sette anni; arrestato stalker 57enne (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Torino perseguitava

Lui era fuori, parcheggiato sotto l’ufficio, come purtroppo era capitato altre volte. Loro due, coniugi, erano all’interno, barricati e con il terrore di uscire. E’ questa la situazione di stallo che ...Hanno visto un uomo, che già li aveva perseguitati in passato, fermo in macchina davanti al loro ufficio. Una coppia di coniugi ha ...