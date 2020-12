Theo Hernandez, salvagente del Diavolo. La sua doppietta evita il ko: Pioli resta imbattuto (Di lunedì 14 dicembre 2020) DONNARUMMA 5 Gigio non è senza colpe, soprattutto sulla violenta testata di Kurtic CALABRIA 6 Verticalizzazioni al cubo, peccato che si perda nelle diagonali difensive… GABBIA ng ( 5' pt Kalulu ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 dicembre 2020) DONNARUMMA 5 Gigio non è senza colpe, soprattutto sulla violenta testata di Kurtic CALABRIA 6 Verticalizzazioni al cubo, peccato che si perda nelle diagonali difensive… GABBIA ng ( 5' pt Kalulu ...

capuanogio : Comunque un saluto carissimo a quelli che 'Theo #Hernandez? Bravo ma soffre in fase difensiva...' - Eurosport_IT : IL MILAN NON AFFONDA ???? Theo Hernandez agguanta il Parma e salva la striscia di imbattibilità in campionato che d… - Alessan34958222 : RT @OracoloRNit: Ecco i nostri migliori rossoneri di #MilanParma. Siete d'accordo? Hakan #Çalhanoglu ???? Pierre #Kalulu ???? Theo #Hernández… - federicogemmo : RT @MatteDj23: quindi per pareggiare hanno avuto bisogno di una parata di sepe con deviazione del loro difensore che finisce sul piede di t… - zazoomblog : Calcio Serie A 2020-2021: Cristiano Ronaldo e Dybala decisivi contro il Genoa Theo Hernandez salva il Milan -… -