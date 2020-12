Stefano Bettarini senza filtri | si è preso la sua rivincita

Leggi su kronic

(Di domenica 13 dicembre 2020)non perde occasione per far sentire la sua voce. Sta volta il motivo è incredibile e l’ex calciatore lancia la frecciatina.(Instagram)Leggi anche -> Cristiano Malgioglio, svela il suo segreto più grande.oltre ad essere un ex calciatore è anche un volto molto noto della televisione italiana. Tanti i programmi a cui ha partecipato, tra i più famosi possiamo ricordare l’isola dei famosi, alla quale ha partecipato per due edizioni, il grande fratello VIP, anche qui presente per ben due volte e Temptation Island. Viene sicuramente ricordato più per le sue doti da showman piuttosto che per le sue abilità da calciatore. Nella sua carriera fatta di più bassi che altiè comunque riuscito a ...