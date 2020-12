Sanità e scuole, le due sfide che qualificano uno Stato (Di domenica 13 dicembre 2020) La lite sul Recovery Plan, ossia sulle misure italiche per contrastare gli effetti della pandemia, è più istruttiva di dieci biblioteche di politologia. Da noi ci si accapiglia più su chi deve fare (... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 13 dicembre 2020) La lite sul Recovery Plan, ossia sulle misure italiche per contrastare gli effetti della pandemia, è più istruttiva di dieci biblioteche di politologia. Da noi ci si accapiglia più su chi deve fare (...

gennaromigliore : Noi siamo quelli del FamilyAct, del Piano Shock per i cantieri, della riapertura delle scuole, dei 37 miliardi per… - LaGazzettaWeb : Sanità e scuole, le due sfide che qualificano uno Stato - Mibavi1 : RT @Nellina38303549: 'Dalla Gruber:perché si muore molto meno in Germania?La sanità in Italia fa schifo perché ridottaallostremo dai politi… - silviaaaaa28 : @giusigrasso Il cambio di tendenza se ci sarà, lo si vedrà nei prossimi anni. Io non ci credo. Finora si sono devol… - AdolfoSalsi : Esattamente, non buttiamo soldi in appalti at personam. Basta, che qualcuno provi sempre a dirottare dei soldi nell… -