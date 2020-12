Quelli che il calcio gli ospiti di domenica 13 dicembre su Rai 2 con il ricordo a Paolo Rossi

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 13 dicembre 2020)che ilglidella trasmissione di13con Luca,e Mia Ceran. L’omaggio aNuovacon la divertente banda diche ilil 13alle 14:00, Luca Bizzarri,Kessisoglu e Mia Ceran accoglieranno diversiin studio e in collegamento, dopo la sosta del campionato per le nazionali. Inevitabile ritagliare uno spazio per ildello scomparsoinsieme a Bruno Pizzul che fu tra i telecronisti del mondiale del 1982. Oltre a Cagliari – Inter delle 12:30 si seguiranno in trasmissione Atalanta – Fiorentina, ...