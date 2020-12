Pop-Bari, si aggravano accuse agli Jacobini: 'Gestirono svendita immobili Fimco' (Di domenica 13 dicembre 2020) La dismissione del palazzo romano di via delle Muratte, a due passi dalla fontana di Trevi, privò la Fimco di Vito Fusillo del suo immobile di maggiore pregio. E consentì alla Popolare di Bari 'l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 13 dicembre 2020) La dismissione del palazzo romano di via delle Muratte, a due passi dalla fontana di Trevi, privò ladi Vito Fusillo del suo immobile di maggiore pregio. E consentì alla Popolare di'l'...

