Palermo-Casertana, Santana fuori dal tunnel: oggi va in panchina, è l’ultimo a rientrare dopo il Covid (Di domenica 13 dicembre 2020) "l’ultimo dei positivi è pronto a far rientro in campo. Con ogni probabilità non sarà presente dal primo minuto, ma per Mario Alberto Santana l’incubo è terminato".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sul capitano del Palermo, tornato nell'elenco dei convocati di mister Roberto Boscaglia, dopo ben 52 giorni di stop. L'incubo è iniziato lo scorso 21 ottobre, quando tra i rosanero sono state scoperte diverse positività al Coronavirus, aumentate nei giorni a seguire fino a trasformare il club in un vero e proprio cluster. dopo quasi due mesi di attesa, "l’argentino ha iniziato ad allenarsi con i compagni soltanto venerdì. Fino a tre giorni fa neanche lavorava in gruppo, dovendo ancora smaltire le scorie di uno stop lunghissimo", scrive il quotidiano.Presenza ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) "dei positivi è pronto a far rientro in campo. Con ogni probabilità non sarà presente dal primo minuto, ma per Mario Albertol’incubo è terminato".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sul capitano del, tornato nell'elenco dei convocati di mister Roberto Boscaglia,ben 52 giorni di stop. L'incubo è iniziato lo scorso 21 ottobre, quando tra i rosanero sono state scoperte diverse positività al Coronavirus, aumentate nei giorni a seguire fino a trasformare il club in un vero e proprio cluster.quasi due mesi di attesa, "l’argentino ha iniziato ad allenarsi con i compagni soltanto venerdì. Fino a tre giorni fa neanche lavorava in gruppo, dovendo ancora smaltire le scorie di uno stop lunghissimo", scrive il quotidiano.Presenza ...

