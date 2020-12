Napoli-Sampdoria | buona la prima in Serie A allo Stadi Diego Armando Maradona

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Napoli *2-1 Sampdoria *(Petagna 68') #SSFootball - sscnapoli : ?? | #NapoliSampdoria sarà diretta dall’arbitro La Penna di Roma ?? - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS Napoli 2-1 Sampdoria Atalanta 3-0 Fiorentina Bologna 1-5 Roma - napolista : Il #Napoli: “Lozano inserisce il turbo di Speedy Gonzales e sorpassa la #Sampdoria” Il commento del club alla vitto… - Diaboli27867158 : RT @NapoliCalcioNET: #NapoliSampdoria 2-1: azzurri di rimonta, #Lozano decisivo! -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Sampdoria

Il Napoli conquista la terza vittoria consecutiva in campionato grazie al 2-1 in rimonta sulla Sampdoria allo stadio Diego Armando Maradona. Nel ...Per il Napoli prima vittoria al "Diego Armando Maradona", Vittoria soffertissima ma meritata: Sampdoria in vantaggio nel primo tempo con Jankto in contropiede, piccola rivoluzione tattica di Gattuso n ...