Napoli | rissa per futili motivi | padre e figlio raggiunti da colpi di arma da taglio

Napoli – Due uomini, padre e figlio con precedenti di polizia, sono rimasti feriti a seguito di una rissa per futili motivi avvenuta la scorsa notte in zona Porta Capuana. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia Stella, i due uomini, Gennaro Martino, 51 anni, ed il figlio Ciro, 32 anni, raggiunti da colpi di arma da taglio, si sono recati in due ospedali differenti per ricevere le cure mediche, rispettivamente l'Ospedale del Mare e l'Ospedale Pellegrini. Entrambi hanno ammesso di essere rimasti coinvolti in una rissa in Porta Capuana. Gennaro Martino è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al fianco sinistro, mentre Ciro ha ...

