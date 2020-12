Mourinho: “Oggi abbiamo perso due punti, non sono soddisfatto. Bale non ha il Covid” (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Tottenham di Mourinho rallenta e contro il Crystal Palace trova solo un pareggio. Nonostante ciò, la squadra allenata dal portoghese resta in vetta alla classifica di Premier League in coabitazione con il Liverpool di Klopp. L'ex tecnico dell'Inter ha elogiato il Palace dopo una bella gara: "Penso di avere abbastanza esperienza per capire che certe partite nel mondo del calcio possono capitare - spiega Mou nel post-partita - , dobbiamo rendere onore ai nostri avversari che oggi hanno disputato una grande partita e hanno meritato di uscire imbattuti dal campo". Il pareggio però, allo stesso tempo, non fa di certo sorridere l'allenatore del Tottenham: "Il risultato non può essere soddisfacente, però dobbiamo anche cercare di analizzare la partita sotto diversi aspetti, per quanto riguarda il primo tempo sono due punti ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Tottenham dirallenta e contro il Crystal Palace trova solo un pareggio. Nonostante ciò, la squadra allenata dal portoghese resta in vetta alla classifica di Premier League in coabitazione con il Liverpool di Klopp. L'ex tecnico dell'Inter ha elogiato il Palace dopo una bella gara: "Penso di avere abbastanza esperienza per capire che certe partite nel mondo del calcio poscapitare - spiega Mou nel post-partita - , dobbiamo rendere onore ai nostri avversari che oggi hanno disputato una grande partita e hanno meritato di uscire imbattuti dal campo". Il pareggio però, allo stesso tempo, non fa di certo sorridere l'allenatore del Tottenham: "Il risultato non può essere soddisfacente, però dobbiamo anche cercare di analizzare la partita sotto diversi aspetti, per quanto riguarda il primo tempodue...

ItaSportPress : Mourinho: 'Oggi abbiamo perso due punti, non sono soddisfatto. Bale non ha il Covid' - - sportli26181512 : Premier League, i risultati della 12^ giornata: Tottenham e Liverpool non allungano: Mourinho e Klopp non allungano… - CrashNC88 : @deliux9 Letto il disclaimer, ma ciò non toglie che un anno fa, oggi e anche domani se dovessi scegliere tra Mourin… - Onda_CalabraII : Ma le vedove di Mourinho dove sono oggi? - edcguitar : @Dilloel @NonConoscoVG @RisorgINT Oggi non abbiamo giocato col 3412 infatti. Eriksen era a sinistra. Il grande alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho “Oggi EFL CUP, Tottenham-Chelsea: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli