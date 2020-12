Monte contro Giulia Salemi: "Parla di me? Sorpresine dai miei legali" - (Di domenica 13 dicembre 2020) Novella Toloni Durante un'intervista radiofonica il modello tarantino, infastidito da alcune dichiarazioni fatte dall'ex al Grande Fratello, ha minacciato azioni legali L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Giulia Salemi ha cambiato le carte sul tavolo del gioco. La modella italo-persiana non solo sta sostituendo Elisabetta Gregoraci nel cuore di Pierpaolo, ma sta facendo anche arrabbiare uno dei suoi ex fuori dalla Casa. Lui è Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, con il quale la Salemi ebbe una storia in un'edizione passata del Grande Fratello. Le ultime piccanti dichiarazioni rilasciate da Giulia non sono piaciute a Monte, che è passato all'attacco. nodo 1908997 Ospite della trasmissione radiofonica "Non succederà più" su Radio ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 dicembre 2020) Novella Toloni Durante un'intervista radiofonica il modello tarantino, infastidito da alcune dichiarazioni fatte dall'ex al Grande Fratello, ha minacciato azioniL'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip diha cambiato le carte sul tavolo del gioco. La modella italo-persiana non solo sta sostituendo Elisabetta Gregoraci nel cuore di Pierpaolo, ma sta facendo anche arrabbiare uno dei suoi ex fuori dalla Casa. Lui è Francesco, ex tronista di Uomini e Donne, con il quale laebbe una storia in un'edizione passata del Grande Fratello. Le ultime piccanti dichiarazioni rilasciate danon sono piaciute a, che è passato all'attacco. nodo 1908997 Ospite della trasmissione radiofonica "Non succederà più" su Radio ...

