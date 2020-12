Meteo Italia: Natale conteso tra freddo e Alta Pressione. Poi ampi cambiamenti (Di domenica 13 dicembre 2020) Meteo lungo termine variabile contrassegnato da insidie invernali.POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Per chi non ha esperienza sentir parlare di Alta Pressione o di freddo potrebbe non aver logica, eppure la logica c’è eccome. Tra l’altro, come ben saprete, durante la stagione invernale Anticiclone non necessariamente è sinonimo di condizioni Meteo splendide. I centri di calcolo internazionali ci mostrano soluzioni differenti o meglio, lasciano intravedere una ricollocazione delle aree di Alta e Bassa Pressione riconducibile a imponenti cambiamenti della circolazione atmosferica emisferica. Di chi la colpa, o il merito (dipende dai punti di vista) di tale ridistribuzione? Semplice, del Vortice Polare. Come detto negli ultimi ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 13 dicembre 2020)lungo termine variabile contrassegnato da insidie invernali.POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Per chi non ha esperienza sentir parlare dio dipotrebbe non aver logica, eppure la logica c’è eccome. Tra l’altro, come ben saprete, durante la stagione invernale Anticiclone non necessariamente è sinonimo di condizionisplendide. I centri di calcolo internazionali ci mostrano soluzioni differenti o meglio, lasciano intravedere una ricollocazione delle aree die Bassariconducibile a imponentidella circolazione atmosferica emisferica. Di chi la colpa, o il merito (dipende dai punti di vista) di tale ridistribuzione? Semplice, del Vortice Polare. Come detto negli ultimi ...

