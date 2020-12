Mauro Corona da «Cartabianca» a «Linea Bianca», ma la Rai si scusa per la disattenzione (Di domenica 13 dicembre 2020) La Rai sembra non poter più fare a meno di Mauro Corona, nonostante l’azienda l’abbia estromesso dalle sue reti dopo l’ultimo scontro verbale in trasmissione con Bianca Berlinguer, nel corso del quale aveva descritto la giornalista apostrofandola con il termine “gallina!”. Eppure, nel corso della puntata del 12 dicembre del programma Linea Bianca, è andata in onda un’intervista allo scrittore. Sono stati diversi gli spettatori che hanno notato la contraddizione: prima si prende un provvedimento punitivo nei confronti di un ospite che si era comportato in maniera inappropriata, non si accettano le sue scuse (che gli avrebbero permesso, con il consenso di Bianca Berlinguer, di tornare nel programma CartaBianca) e poi lo si ripropone in un altro ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 13 dicembre 2020) La Rai sembra non poter più fare a meno di, nonostante l’azienda l’abbia estromesso dalle sue reti dopo l’ultimo scontro verbale in trasmissione conBerlinguer, nel corso del quale aveva descritto la giornalista apostrofandola con il termine “gallina!”. Eppure, nel corso della puntata del 12 dicembre del programma, è andata in onda un’intervista allo scrittore. Sono stati diversi gli spettatori che hanno notato la contraddizione: prima si prende un provvedimento punitivo nei confronti di un ospite che si era comportato in maniera inappropriata, non si accettano le sue scuse (che gli avrebbero permesso, con il consenso diBerlinguer, di tornare nel programma) e poi lo si ripropone in un altro ...

