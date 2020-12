LIVE Trieste-Virtus Bologna 32-51, Serie A basket in DIRETTA: la squadra di Djordjevic mantiene il vantaggio (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-53 Due liberi di Milos Teodosic. 32-51 GAMBLE! Schiacciata in testa all’ex compagno di squadra Delìa, 13 punti e 7 rimbalzi fin qui per il pivot Virtussino. 32-49 Piazzato di Grazulis. Air-ball di Markovic dalla linea dei 3, 6’27” sul cronometro, 1-2 i falli. 30-49 Penetrazione di Stefan Markovic. 30-47 2/2 per l’ex Virtus. Fallo di Markovic che manda di nuovo Delìa in lunetta. Alzata di Laquintana per Henry che non trova la schiacciata. 28-47 Gamble si appoggia al vetro dal pitturato. 28-45 2/2 per l’ex Nanterre. Viaggio in lunetta per Julian Gamble. 28-43 1/2 Delìa. Fallo di Ricci su Delìa, liberi. Tripla sul ferro di Henry, Laquintana salta a rimbalzo e conquista il possesso facendo carambolare il pallone sul corpo di Gamble. 27-43 Delia in entrata sul ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32-53 Due liberi di Milos Teodosic. 32-51 GAMBLE! Schiacciata in testa all’ex compagno diDelìa, 13 punti e 7 rimbalzi fin qui per il pivotsino. 32-49 Piazzato di Grazulis. Air-ball di Markovic dalla linea dei 3, 6’27” sul cronometro, 1-2 i falli. 30-49 Penetrazione di Stefan Markovic. 30-47 2/2 per l’ex. Fallo di Markovic che manda di nuovo Delìa in lunetta. Alzata di Laquintana per Henry che non trova la schiacciata. 28-47 Gamble si appoggia al vetro dal pitturato. 28-45 2/2 per l’ex Nanterre. Viaggio in lunetta per Julian Gamble. 28-43 1/2 Delìa. Fallo di Ricci su Delìa, liberi. Tripla sul ferro di Henry, Laquintana salta a rimbalzo e conquista il possesso facendo carambolare il pallone sul corpo di Gamble. 27-43 Delia in entrata sul ...

