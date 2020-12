Lazio, se il fattore campo in campionato incide più degli episodi (Di domenica 13 dicembre 2020) La squadra di Simone Inzaghi nelle partite casalinghe in Serie A non riesce ad imporsi contro gli avversari come lo scorso anno l di là della tattica e degli schemi, c’è un aspetto che sembra incidere più di tutti nel rendimento della Lazio in campionato: il fattore campo. Il primo a sottolinearlo è Simone Inzaghi. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU LazioNEWS24 Il tecnico biancoceleste, dopo la sconfitta con il Verona, parla chiaro: «Perché abbiamo ottenuto solo una vittoria finora Olimpico? Penso che sia un dato facile da leggere, noi prima del lock-down con i nostri tifosi eravamo infallibili indipendentemente dall’avversario. Ora il campionato è strano, senza i tifosi ne risentiamo perché ci sono molti giocatori che sentivano tanto la presenza del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) La squadra di Simone Inzaghi nelle partite casalinghe in Serie A non riesce ad imporsi contro gli avversari come lo scorso anno l di là della tattica eschemi, c’è un aspetto che sembrare più di tutti nel rendimento dellain: il. Il primo a sottolinearlo è Simone Inzaghi. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS24 Il tecnico biancoceleste, dopo la sconfitta con il Verona, parla chiaro: «Perché abbiamo ottenuto solo una vittoria finora Olimpico? Penso che sia un dato facile da leggere, noi prima del lock-down con i nostri tifosi eravamo infallibili indipendentemente dall’avversario. Ora ilè strano, senza i tifosi ne risentiamo perché ci sono molti giocatori che sentivano tanto la presenza del ...

