L'appello della ministra Pisano: "Rendere gratuite le videochiamate per Natale" (Di domenica 13 dicembre 2020) Rendere gratuite le videochiamate la sera del 24 e il giorno 25 dicembre. Questo l'appello alle compagnie telefoniche e digitali della ministra dell'innovazione Paola Pisano ai microfoni del Tg1.

