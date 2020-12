La massa ridicola corre ai regali come pecore (Di domenica 13 dicembre 2020) Appena qualcuno di ben pagato ha detto: “la curva è in calo”, la massa ridicola si è scatenata. Ieri Via del Corso a Roma era un carnaio incontrollato di folla. Il luogo più banale che esista per gli acquisti, dove borgate intere si riversano per sembrare qualcosa, si è mostrato luogo fuori controllo. La massa Leggi su periodicodaily (Di domenica 13 dicembre 2020) Appena qualcuno di ben pagato ha detto: “la curva è in calo”, lasi è scatenata. Ieri Via del Corso a Roma era un carnaio incontrollato di folla. Il luogo più banale che esista per gli acquisti, dove borgate intere si riversano per sembrare qualcosa, si è mostrato luogo fuori controllo. La

