Italia 2020, l'anno che non è stato (Di domenica 13 dicembre 2020) Che tenerezza rivedere il 2020 che immaginavamo un anno fa, quando salutavamo il 2019 e credevamo di poter contare ancora su delle certezze. Nell'avvenire dell'Italia c'era – questo nessuno lo metteva in dubbio – il movimento delle Sardine: strani animali politici che avevano riempito (alcuni preferivano dire "invaso") la piazza di Bologna, poi quella di Modena, e ancora Firenze, Milano, persino Roma. I sondaggisti si erano immersi negli umori dell'opinione pubblica Italiana per rilevarne la presenza, ed erano riemersi con in mano un dato sbalorditivo: avevano scoperto che c'era un pezzo di paese quantificato tra "il sei e il dieci per cento" pronto a votare le sardine anche la mattina dopo. Gli istituti più scettici ridimensionavano al 4,4 per cento. Una cifra per la quale, comunque, prestigiosi numeri uno di partito ...

