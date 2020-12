Il Collegio 5, Massimo Sabet: vita, gossip e social (Di domenica 13 dicembre 2020) Il prossimo Martedì 15 Dicembre vedremo l’ultimo episodio de il Collegio 5. Nel frattempo che aspettiamo continuiamo a conoscere la lista degli incredibili professori e sorveglianti. Oggi è il turno di Massimo Sabet, un collaboratore scolastico e noto attore italiano. Nell’ultima puntata de Il Collegio 5 abbiamo scoperto tantissime novità. Dall’eliminazione di Rahul, abbiamo visto anche qualche scintilla d’amore scoppiare tra Davide e Sofia ma non solo… Per Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 13 dicembre 2020) Il prossimo Martedì 15 Dicembre vedremo l’ultimo episodio de il5. Nel frattempo che aspettiamo continuiamo a conoscere la lista degli incredibili professori e sorveglianti. Oggi è il turno di, un collaboratore scolastico e noto attore italiano. Nell’ultima puntata de Il5 abbiamo scoperto tantissime novità. Dall’eliminazione di Rahul, abbiamo visto anche qualche scintilla d’amore scoppiare tra Davide e Sofia ma non solo… Per Articolo completo: dal blog SoloDonna

