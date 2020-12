Furto in casa Paolo Rossi, la moglie: «Un gesto che stordisce» (Di domenica 13 dicembre 2020) gesto ignobile durante il funerale di Paolo Rossi: la sua casa a Bucine è stata svaligiata. Ecco le parole di Federico Cappelletti, la moglie Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha parlato al QN dell’ignobile Furto subito in casa durante la celebrazione del funerale. Le sue parole. «Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia piangeva. Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce». LEGGI ANCHE: Addio Rossi, l’omaggio di Altobelli: «Un sogno condividere ogni momento con Paolo» – ESCLUSIVA Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020)ignobile durante il funerale di: la suaa Bucine è stata svaligiata. Ecco le parole di Federico Cappelletti, laFederica Cappelletti,di, ha parlato al QN dell’ignobilesubito indurante la celebrazione del funerale. Le sue parole. «Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia piangeva. Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è ilche». LEGGI ANCHE: Addio, l’omaggio di Altobelli: «Un sogno condividere ogni momento con» – ESCLUSIVA Leggi su Calcionews24.com

MediasetTgcom24 : Furto in casa di Paolo Rossi, nel giorno dei suoi funerali - Corriere : Furto a casa di Paolo Rossi durante il suo funerale: rubati gioielli ma non i cimeli sportivi del campione - Agenzia_Ansa : Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA - SanMarino_RTV : #Furto in casa di #PaoloRossi - calabraducia : Una cosa ignobile questo crimine il furto a casa,durante i funerali del campione #PaoloRossi Senza parole,proprio Pezzi di m.! -