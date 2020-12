Furto in casa di Paolo Rossi ad Arezzo, l'ipotesi è che abbia agito una banda organizzata (Di domenica 13 dicembre 2020) commenta Una banda organizzata, non un ladro occasionale, avrebbe messo a segno, con ogni probabilità, il Furto nella casa di Paolo Rossi a Bucine (Arezzo) mentre a Vicenza si tenevano i suoi funerali. Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 dicembre 2020) commenta Una, non un ladro occasionale, avrebbe messo a segno, con ogni probabilità, ilnelladia Bucine () mentre a Vicenza si tenevano i suoi funerali.

