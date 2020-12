Egitto | report sui ‘Giulio Regeni egiziani’ | 1058 morti nelle mani dello Stato nell’epoca al-Sisi La maggior parte per torture e mancate cure

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco come sonoi tanti. Il regime instaurato dall’ex generale diventato presidente dell’, Abdel Fattah al-, e le sue ombre: mille cittadini egiziani deceduti, all’interno di prigioni, caserme, stazioni di polizia, corti militari e così via. In tanti hanno fatto la stessa fine di Giulio, giovani come il ricercatore italiano torturato e ucciso dentro uno delle stanze segrete della National Security del Cairo. Dal suo insediamento dopo il golpe nei confronti dell’ex leader, Mohamed Morsi, nella primavera del 2013, all’ottobre scorso ben 1.058 persone sono morte all’interno dei centri di detenzione egiziani. Nei primi dieci mesi ...