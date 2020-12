E’ arrivato l’ultimo catastrofista di sinistra | Gino Strada | “Usciremo solo tra tre anni dal Covid”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 13 dicembre 2020) Neanche una critica al governo. La colpa è sempre degli italiani o di quelli che stavano prima al governo, naturalmente. Fresco di nomination nel pasticcio della sanità in Campania,si ritaglia il ruolo di, quello che i tecnici di Conte, incapace di fermare il virus, amano recitare per assolversi dalle proprie colpe. “Dalla pandemia non ne usciremo prima di 2-3, ma per non pagare un prezzo elevatissimo la responsabilita individuale è fondamentale”. Lo ha detto il fondatore di Emergency ospite di Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in più‘. “Non credo che l’emergenza si risolverà nei primi mesi di vaccinazioni, i vaccini limitano il numero dei morti, ma non la trasmissione della malattia” ha aggiunto.”attacca gli italiani che vogliono ...