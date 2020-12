Discesa Val d’Isere oggi | sci alpino | startlist | orario | tv | programma

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Primadella stagione in Coppa del Mondo in Val. Si replica sulla mitica pista Oreiller-Killy dopo la vittoria di ieri in supergigante dello svizzero Mauro Caviezel. Una gara aperta a molti e con tanti possibili favoriti per la vittoria finale: i principali Beat Feuz, Vincent Kriechmayr, Aleksander Aamodt Kilde e Kjetil Jansrud. Attesa anche per Dominik Paris, apparso in buone condizioni in superG e che vorrà entrare almeno in Top-10 inper confermare i progressi fatti dopo il ritorno in pista dal grave infortunio di gennaio. Di seguito ildelladella Val, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport ...