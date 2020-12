Diabete | microbiota intestinale tra i responsabili

GruppoLAMAT : FATTORE #MICROBIOTA: CI PROTEGGE DA #OBESITA', #DIABETE, #DIVERTICOLI E ALTRE PATOLOGIE! Per prenotazioni informazi… - Microbitalia : Obesità e Diabete: lo strano ruolo del microbiota -

Ultime Notizie dalla rete : Diabete microbiota

Microbiologia Italia

Chi praticava terapia con metformina, prescritta per trattare il diabete mellito, è risultato avere una mortalità inferiore rispetto a chi non la praticava.Gli alimenti fanno parte della cura. E questo vale per il diabete, per la prevenzione cardiovascolare, per le malattie infiammatorie croniche intestinali, per ...