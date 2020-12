Covid, a Natale possibili nuove restrizioni. Stasera vertice di governo (Di domenica 13 dicembre 2020) nuove misure restrittive anti-Covid al centro del vertice di questa sera tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione. Gli assembramenti per lo shopping di Natale in molte città ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020)misure restrittive anti-al centro deldi questa sera tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione. Gli assembramenti per lo shopping diin molte città ...

MassimGiannini : Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - istsupsan : ?? Silvio Brusaferro, Presidente ISS: ''I pranzi con tante persone per #Natale non sono da programmare. Serve cautel… - fattoquotidiano : IL COVID NON È UNA PALLA. A NATALE NON FACCIAMO I C*****ONI Grande inchiesta sui negazionisti e le teorie del compl… - Martuccia1926 : Io un paio di settimane fa avevo la TL piena di scrittori, giornalisti, attori, politici che dicevano che la regola… - Titti36634251 : RT @MassimGiannini: Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Natale Covid: alle 19 vertice con Conte sugli spostamenti a Natale Agenzia ANSA Il bel tempo e la riapertura dei negozi hanno portato in strada moltissime persone Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute si sono registrati 17.938 nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore ... Covid, dal prossimo weekend l’Italia potrebbe diventare tutta gialla: le ultime novità Non ci sono più regioni in zona rossa, cioè nessun territorio è ad «alto rischio». Tutto il Paese sta per diventare giallo. Le regioni Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta e ... Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute si sono registrati 17.938 nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore ...Non ci sono più regioni in zona rossa, cioè nessun territorio è ad «alto rischio». Tutto il Paese sta per diventare giallo. Le regioni Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta e ...