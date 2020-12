Coronavirus, Italia zona gialla e folla in strada: esplode la rabbia di Arcuri (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ospite a Che Tempo che fa, il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri ha commentato insieme a Fabio Fazio le immagini della fiumana di persone che si sono riversate in strada per lo shopping del Natale. Immagini che hanno fatto esplodere la rabbia di Arcuri, soprattutto dopo che l’Italia è salita al primo posto per decessi tra tutti i Paesi europei. La rabbia di Arcuri Per la prima volta dopo due mesi, non c’è più una Regione in rossa in tutta Italia, la maggior parte sono gialle mentre poche sono arancione e prossime al cambio colore. Nella prima domenica “libera” soprattutto per Piemonte e Lombardia, i media e i social sono state travolte dalle numerose immagini della ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ospite a Che Tempo che fa, il commissario straordinario per l’emergenzaDomenicoha commentato insieme a Fabio Fazio le immagini della fiumana di persone che si sono riversate inper lo shopping del Natale. Immagini che hanno fattore ladi, soprattutto dopo che l’è salita al primo posto per decessi tra tutti i Paesi europei. LadiPer la prima volta dopo due mesi, non c’è più una Regione in rossa in tutta, la maggior parte sono gialle mentre poche sono arancione e prossime al cambio colore. Nella prima domenica “libera” soprattutto per Piemonte e Lombardia, i media e i social sono state travolte dalle numerose immagini della ...

riotta : Manca in Italia alcuna strategia sul #coronavirus malgrado le stragi arranchiamo tra mezze misure, cessioni alle l… - Open_gol : «In Italia ci si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti» - Adnkronos : #Coronavirus, 'ecco perché si muore tanto in Italia' - TuttoQuaNews : RT @tuttosport: #Coronavirus, #Italia zona arancione o rossa nei giorni festivi: le valutazioni del Governo - MGraziaOrtore : RT @riotta: Manca in Italia alcuna strategia sul #coronavirus malgrado le stragi arranchiamo tra mezze misure, cessioni alle lobby, irresp… -