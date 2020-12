Calcio africano in lutto: è morto Motjeka Modisha, giocatore della Nazionale del Sudafrica (Di domenica 13 dicembre 2020) Altro lutto nel mondo del Calcio. Questa volta la perdita è di un calciatore del Sudafrica, Motjeka Modisha, 25 giocatore anche della Nazionale.Il ragazzo era un difensore e giocava oltre che per il suo Paese nel Mamelodi Sundowns, squadra del campionato sudafricano. Secondo quanto si apprende dai social della FederCalcio Sudafricana e del club, Modisha sarebbe deceduto a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto a Johannesburg nelle prime ore di questa domenica."È successo tutto intorno alle 02:00 a Zuurfontein Road, Chloorkop, accanto a ABC Auto parts. Sulla scena dell'incidente una BMW bianca ... I due all'interno dell'auto sono stati bruciati e uno di loro ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Altronel mondo del. Questa volta la perdita è di un calciatore del, 25anche.Il ragazzo era un difensore e giocava oltre che per il suo Paese nel Mamelodi Sundowns, squadra del campionato sud. Secondo quanto si apprende dai socialFederna e del club,sarebbe deceduto a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto a Johannesburg nelle prime ore di questa domenica."È successo tutto intorno alle 02:00 a Zuurfontein Road, Chloorkop, accanto a ABC Auto parts. Sulla scena dell'incidente una BMW bianca ... I due all'interno dell'auto sono stati bruciati e uno di loro ...

