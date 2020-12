Brescia | Dionigi suona la carica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 13 dicembre 2020) Nell’ultimo turno di campionato il, con in panchina il nuovo allenatore,, ha battuto la capolista Salernitana con un netto 3-1. Le Rondinelle hanno finalmente trovato ciò che serviva loro: una bella iniezione di fiducia.-Salernitana: la vittoria diLa Salernitana era probabilmente uno degli avversari più scomodi da affrontare per unin affanno e con un nuovo allenatore. Infatti, i granata erano in piena fiducia dopo tre vittorie consecutive e un primato in solitaria. Il presidente delle Rondinelle, Cellino, dopo che la sua squadra aveva ottenuto uno scialbo pareggio contro la Cremonese, ha deciso di sostituire Diego Lopez con Davide. Il tecnico modenese, protagonista l’anno scorso nella salvezza dell’Ascoli, è arrivato a ...