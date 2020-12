Barbara d’Urso scende in politica: “Me l’hanno chiesto e lo farò” (Di domenica 13 dicembre 2020) Barbara d’Urso, sembra aver deciso di entrare in politica. Durante le interviste a due noti settimanali ha chiarito il perché di questa possibile scelta. Cambiare di netto la sua carriera per questa nuova avventura e una possibilità che non sembra spuntata dal nulla, anzi al contrario bollerebbe in pentola da molto tempo, visto anche il suo impegno contro la violenza sulle donne. Così, uno dei volti più celebri di Mediaset potrebbe lasciare la tv per entrare nei palazzi della politica come si comprende dalle sue parole. Barbara d’Urso presto entrerà nel mondo della politica Già qualche settimana fa, Barbara d’Urso aveva stupito tutti nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Qui, intervistata da Giovanni Ciacci, ha rivelato che ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 13 dicembre 2020), sembra aver deciso di entrare in. Durante le interviste a due noti settimanali ha chiarito il perché di questa possibile scelta. Cambiare di netto la sua carriera per questa nuova avventura e una possibilità che non sembra spuntata dal nulla, anzi al contrario bollerebbe in pentola da molto tempo, visto anche il suo impegno contro la violenza sulle donne. Così, uno dei volti più celebri di Mediaset potrebbe lasciare la tv per entrare nei palazzi dellacome si comprende dalle sue parole.presto entrerà nel mondo dellaGià qualche settimana fa,aveva stupito tutti nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Qui, intervistata da Giovanni Ciacci, ha rivelato che ...

Sfrenest : RT @cicciogia: Poi in fondo Barbara D'Urso sarebbe una politica illuminata. - _Pierluca : RT @ilmarziano1: A che ora parla Barbara D'Urso? - laltraguanciama : RT @_GrayDorian: Barbara D'Urso scende in politica, favorita dal fatto che la politica è scesa fino a Barbara D'Urso. - omegab85 : @stanzaselvaggia Mancava solo l'indignazione pelosa della Lucarelli. Sei solo una Barbara D'Urso che non ce l'ha fatta. - choigatti : Barbara D’Urso: “scenderò in politica” -

