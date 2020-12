Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 12 dicembre 2020 (Di domenica 13 dicembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 12 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show Festa di Natale – Una serata per Telethon ha totalizzato 1912 spettatori (9.84% di share); su Canale5 il programma All Together Now ha avuto 3784 spettatori (share 18.73%). Su Italia1 il film Tomorrowland – Il mondo di domani ha ottenuto 1865 spettatori (8.21%); su Rai2 l’episodio di SWAT 1641 (6.24%) e Criminal Minds 1440 (5.70%) nel secondo; su Rai3 Ricomincio da RaiTre 1162 spettatori (share 5.21%); su Rete4 il film Kidnap 1259 spettatori (5.14%); su La7 il film The Aviator ne ha avuti 439 (2.13%). Ascolti tv Access prime time e preserale Striscia la ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 13 dicembre 2020)dei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Festa di Natale – Una serata per Telethon ha totalizzato 1912 spettatori (9.84% di share); su Canale5 il programma All Together Now ha avuto 3784 spettatori (share 18.73%). Su Italia1 il film Tomorrowland – Il mondo di domani ha ottenuto 1865 spettatori (8.21%); su Rai2 l’episodio di SWAT 1641 (6.24%) e Criminal Minds 1440 (5.70%) nel secondo; su Rai3 Ricomincio da RaiTre 1162 spettatori (share 5.21%); su Rete4 il film Kidnap 1259 spettatori (5.14%); su La7 il film The Aviator ne ha avuti 439 (2.13%).tv Access prime time e preserale Striscia la ...

