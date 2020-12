Arte: è morta la restauratrice Pinin Brambilla Barcilon, salvò Ultima Cena di Leonardo (3) (Di domenica 13 dicembre 2020) (Adnkronos) - Pinin Brambilla ha affrontato i principali problemi legati alla conservazione e al restauro apportando contributi e metodologie innovative, grazie anche alla collaborazione con istituti scientifici e di ricerca. Non mancano nella sua attività importanti incarichi all'estero, come la collaborazione con il Louvre di Parigi o il Museo d'Arte Catalana di Barcellona, o ancora conferenze e seminari presso le principali università e istituti di Cultura (Washington, Chicago, New Delhj, Londra, New York, Toronto, Sidney, Los Angeles, Tokyo, Basilea, Oslo, Stoccolma). Dal 1970 al 1990 ha pArtecipato come membro attivo al Comitato dell'Icc dell'Icom (Dipinti Contemporanei). Dal 1984 al 1993 è stata membro della Rèunions annuales du groupe peintures murales et mosaiques du Comitè de Conservation dell'Icom al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) (Adnkronos) -ha affrontato i principali problemi legati alla conservazione e al restauro apportando contributi e metodologie innovative, grazie anche alla collaborazione con istituti scientifici e di ricerca. Non mancano nella sua attività importanti incarichi all'estero, come la collaborazione con il Louvre di Parigi o il Museo d'Catalana di Barcellona, o ancora conferenze e seminari presso le principali università e istituti di Cultura (Washington, Chicago, New Delhj, Londra, New York, Toronto, Sidney, Los Angeles, Tokyo, Basilea, Oslo, Stoccolma). Dal 1970 al 1990 ha pcipato come membro attivo al Comitato dell'Icc dell'Icom (Dipinti Contemporanei). Dal 1984 al 1993 è stata membro della Rèunions annuales du groupe peintures murales et mosaiques du Comitè de Conservation dell'Icom al ...

