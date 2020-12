WhatsApp, arriva il carrello per fare acquisti via chat (Di sabato 12 dicembre 2020) A poche settimane dal debutto della nuova funzione per ripulire lo smartphone dai media inutili in maniera intuitiva e dei messaggi effimeri che spariscono dopo una settimana, WhatsApp annuncia tramite un tweet e un post pubblicato sul blog ufficiale, l’arrivo di una novità che renderà felici tutti gli amanti dello shopping: il carrello. Infatti, d’ora in poi, grazie a questa funzione sarà ancora più facile e comodo poter far acquisti a distanza direttamente dall’app che utilizziamo quotidianamente per messaggiare con i nostri amici e parenti. https://twitter.com/WhatsApp/status/1336331987779375106 Leggi su vanityfair (Di sabato 12 dicembre 2020) A poche settimane dal debutto della nuova funzione per ripulire lo smartphone dai media inutili in maniera intuitiva e dei messaggi effimeri che spariscono dopo una settimana, WhatsApp annuncia tramite un tweet e un post pubblicato sul blog ufficiale, l’arrivo di una novità che renderà felici tutti gli amanti dello shopping: il carrello. Infatti, d’ora in poi, grazie a questa funzione sarà ancora più facile e comodo poter far acquisti a distanza direttamente dall’app che utilizziamo quotidianamente per messaggiare con i nostri amici e parenti. https://twitter.com/WhatsApp/status/1336331987779375106

MicheleRagone26 : #WhatsApp: arriva una nuova funzionalità per lo shopping - SantinGuia : RT @massimo4951: RICEVO E CONDIVIDO URGENTE ??48 ORE ED ENTRA IN CANILE TROVATO IN PROVINCIA DI AVELLINO aiutiamo questa ragazza che Lo… - elijahldus : @arvthaz controlla whatsapp perché arriva entro stasera - stefaniatrenti3 : RT @massimo4951: RICEVO E CONDIVIDO URGENTE ??48 ORE ED ENTRA IN CANILE TROVATO IN PROVINCIA DI AVELLINO aiutiamo questa ragazza che Lo… -