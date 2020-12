Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020)DEL 12 DICEMBREORE 11:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLACODE IN ENTRATA SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA TRA IL RACCORDO E VIA DI CAPANELLE SULLA FLAMINA QUI PER LAVORI ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E IL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE PER TRAFFICO SI PROCEDE A RILENTO ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA TRASPORTO CAPITOLINO METRO A LAVORI ULTIMATI E RIATTIVATO IL SERVIZIO DELLA BIGLIETTERIA SPAGNA SULLA METRO B ANCORA CHIUSE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO PER LAVORI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI ATTIVA LINEA BUS NAVETTA MB20 TERMINI – TIBURTINA LAVORI NELLE NOTTI DI OGGI E DOMANI, DALLE 22 ALLE 6, LA GALLERIA GIOVANNI 23 SARÀ CHIUSA AL TRAFFICO NEI DUE ...