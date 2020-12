Venezia, trovato morto in bagno il body builder Alberto Clementi: l'allarme dato dalla fidanzata (Di sabato 12 dicembre 2020) Alberto Clementi , noto body builder, è morto venerdì notte nella casa della fidanzata a Caorle (Venezia) , per cause ancora da chiarire. Sembra che l'uomo, 49 anni, si sia sentito poco bene mentre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 dicembre 2020), noto, èvenerdì notte nella casa dellaa Caorle () , per cause ancora da chiarire. Sembra che l'uomo, 49 anni, si sia sentito poco bene mentre ...

