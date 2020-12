Tutti i consigli per non far scaricare subito la tinta dei capelli! (Di sabato 12 dicembre 2020) Volete scoprire Tutti i consigli per mantenere la chioma lucente e luminosa dopo aver fatto la tinta dal parrucchiere. Se dopo qualche shampoo, il colore comincia a scaricare, la soluzione non è sicuramente non lavarsi più, ma proteggersi. Curiose di sapere come intervenire? Iniziamo! Tutti i consigli per mantener a lungo la tinta dei capelli. Oltre a non lavare troppo spesso i capelli, quando fate lo shampoo, dovete usare l’acqua tiepida. Bandita quella calda perché capace di rimuovere il colore, lasciando la base decolorata con quel caratteristico colore arancione/giallino. Quando scegliete i prodotti di detersione, dovete anche fare attenzione all’INCI che, per legge, deve essere riportato su ogni confezione. Preferite quelli naturali, senza parabeni né ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 12 dicembre 2020) Volete scoprireper mantenere la chioma lucente e luminosa dopo aver fatto ladal parrucchiere. Se dopo qualche shampoo, il colore comincia a, la soluzione non è sicuramente non lavarsi più, ma proteggersi. Curiose di sapere come intervenire? Iniziamo!per mantener a lungo ladei capelli. Oltre a non lavare troppo spesso i capelli, quando fate lo shampoo, dovete usare l’acqua tiepida. Bandita quella calda perché capace di rimuovere il colore, lasciando la base decolorata con quel caratteristico colore arancione/giallino. Quando scegliete i prodotti di detersione, dovete anche fare attenzione all’INCI che, per legge, deve essere riportato su ogni confezione. Preferite quelli naturali, senza parabeni né ...

