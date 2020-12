Trump, bocciato ricorso alla Corte Suprema: tafferugli in piazza (Di sabato 12 dicembre 2020) Il presidente Donald Trump non ammette la sconfitta, bocciato ricorso alla Corte Suprema: tafferugli in piazza a Washington. Donald Trump ha reagito con rabbia dopo che la Corte Suprema ha respinto rapidamente un ricorso del Texas che cercava di rendere nulli i risultati delle votazioni in quattro Stati. La decisione della Corte avvenuta ieri assegna L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 12 dicembre 2020) Il presidente Donaldnon ammette la sconfitta,ina Washington. Donaldha reagito con rabbia dopo che laha respinto rapidamente undel Texas che cercava di rendere nulli i risultati delle votazioni in quattro Stati. La decisione dellaavvenuta ieri assegna L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Adnkronos : #elezioniUsa2020, bocciato ricorso del Texas: speranze finite per #Trump - Adnkronos : #ElezioniUsa, bocciato ricorso del #Texas: speranze finite per #Trump - BubaBubmar : RT @alanfriedmanit: La Corte Suprema ha bocciato il ricorso del Texas e oltre 100 deputati Republicans per invalidare i risultati elettoral… - David88_01 : RT @Lizbeth21336501: La Corte Suprema degli USA ha bocciato il ricorso di Trump , e adesso ..... ?? Eviction Notice?? - antoniosalaten1 : RT @alanfriedmanit: La Corte Suprema ha bocciato il ricorso del Texas e oltre 100 deputati Republicans per invalidare i risultati elettoral… -