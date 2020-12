The Voice Senior: svelati i nonnini semifinalisti di Antonella Clerici (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo sole tre puntate, a The Voice Senior è già tempo di semifinale. I cinque coach del talent show condotto da Antonella Clerici hanno chiuso le loro squadre e hanno già messo in atto le prime eliminazioni, così da essere pronti al peggio in vista delle Battle: la prima vera fase eliminatoria di questa prima stagione del programma che porterà il numero dei concorrenti da ventiquattro a otto; insomma, prepariamoci ad una carneficina. Chi e quali concorrenti sono ancora in gioco nelle squadre di Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e del duo Carrisi? Qui di seguito, una rapida carrellata di tutti i “nonnini” che si giocheranno il tutto per tutta nella prossima puntata di venerdì 18 dicembre. Nota bene: la finale sarà in onda la domenica successiva, ovvero il 20 dicembre. The ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo sole tre puntate, a Theè già tempo di semifinale. I cinque coach del talent show condotto dahanno chiuso le loro squadre e hanno già messo in atto le prime eliminazioni, così da essere pronti al peggio in vista delle Battle: la prima vera fase eliminatoria di questa prima stagione del programma che porterà il numero dei concorrenti da ventiquattro a otto; insomma, prepariamoci ad una carneficina. Chi e quali concorrenti sono ancora in gioco nelle squadre di Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e del duo Carrisi? Qui di seguito, una rapida carrellata di tutti i “” che si giocheranno il tutto per tutta nella prossima puntata di venerdì 18 dicembre. Nota bene: la finale sarà in onda la domenica successiva, ovvero il 20 dicembre. The ...

