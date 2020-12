The Voice Senior, Jasmine si commuove e Clementino conquista: i momenti cult della 3° puntata (Di sabato 12 dicembre 2020) Continua il successo di The Voice Senior e la protagonista della terza puntata è Jasmine Carrisi che con papà Al Bano si commuove e mostra il suo carattere, dopo un appuntamento in cui era apparsa un po’ sottotono. Grande sorpresa per Clementino: il rapper è una scoperta e accanto a Gigi D’Alessio e Loredana Bertè regala momenti comici e risate. Scopriamo i momenti cult e quelli più belli della terza puntata dello show condotto da Antonella Clerici. I CONCORRENTI IN SEMIFINALE – Ritmo serrato ed emozioni forti hanno segnato la terza puntata di The Voice Senior. In questa versione della trasmissione è stata eliminata la ... Leggi su dilei (Di sabato 12 dicembre 2020) Continua il successo di Thee la protagonistaterzaCarrisi che con papà Al Bano sie mostra il suo carattere, dopo un appuntamento in cui era apparsa un po’ sottotono. Grande sorpresa per: il rapper è una scoperta e accanto a Gigi D’Alessio e Loredana Bertè regalacomici e risate. Scopriamo ie quelli più belliterzadello show condotto da Antonella Clerici. I CONCORRENTI IN SEMIFINALE – Ritmo serrato ed emozioni forti hanno segnato la terzadi The. In questa versionetrasmissione è stata eliminata la ...

