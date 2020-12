Roma | Foro Italico apre la Grand Stand Arena | la prima palestra gratuita a prova di Covid

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ilda oggi, 12 dicembre, ha inaugurato laa cielo aperto, mettendo a disposizione 800 metri quadri di attrezzature nel rispetto delle norme anti-. E’ presente anche la rilevazione della temperatura all’ingresso. La, denominatasu viale delle Olimpiadi, è stata attivata da oggi con un orario che va dalle ore 8:00 alle ore 21:00, sette giorni su sette, per permettere a tutti di usufruirne. All’interno di questa è stato attrezzato un circuito con vari postazioni, utilizzabili dagli sportivi ma anche dai bambini e dai principianti. La realizzazione è costata ventimila euro e a breve le attrezzature avranno un codice Qr che potrà essere scannerizzato ...

Attrezzi e grandi spazi allestiti per fare sport. E' la palestra a cielo aperto preparata al Foro Italico, a Roma, dove, con distanziamento e dispositivi di sicurezza, possono accedere tutti i cittadi ...Casi in aumento in quasi tutti i quartieri della città. Tor di Valle e Martignano si confermano Covid free. Crescono, invece, le zone dentro al Gra con ...