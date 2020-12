Recovery | Gentiloni a SkyTg24 | “Senza corsie preferenziali il piano resta imbottigliato Le scadenze vanno rispettate o niente soldi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 dicembre 2020) “Questo granderischia di rimanerenel traffico delle norme e delle procedure burocratiche e dei ricorsi. Di questo dobbiamo assolutamente discutere. Se c’è una cosa di cui sono preoccupato, oltre alla qualità dei piani, è che poi i piani vengano attuati perché poi ogni sei mesi da Bruxelles deve arrivare un bonifico solo se gli obiettivi e levengono. Altrimenti i bonifici non arrivano. Per questo deve esserci una corsia preferenziale”. Ad affermarlo a L’Ospite suè il commissario Ue all’Economia Paolosottolineando che “più che sui nomi” per un’eventuale task force serve ragionare “sulle procedure”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.