Reali di Svezia, la principessa Sofia incinta e positiva al coronavirus (Di sabato 12 dicembre 2020) Presto la famiglia reale di Svezia conterà un membro in più. La principessa Sofia , 36 anni, ha annunciato di essere incinta del terzo figlio dal marito Carl Philip , 41. Il bebè arriverà in primavera,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 dicembre 2020) Presto la famiglia reale diconterà un membro in più. La, 36 anni, ha annunciato di esseredel terzo figlio dal marito Carl Philip , 41. Il bebè arriverà in primavera,...

MrsHannigram : si parla sempre dei reali inglesi ma mai nessuno che parli di Carlo Filippo di Svezia..e ho detto tutto. - generacomplotti : RT @ve_mauro: @punkebbastaBolk @erretti42 @diodemonio1 Ma chi ha tirato fuori il complotto e tute le altre puttanate di cui parli? Il covid… - ve_mauro : @punkebbastaBolk @erretti42 @diodemonio1 Ma chi ha tirato fuori il complotto e tute le altre puttanate di cui parli… - io_gurt : RT @gianni_pinelli: @WRicciardi C'è un divario enorme fra Italia e Svezia per numero di morti e per contagi, anche in percentuale. Il che d… - CiaoGrosso : RT @gianni_pinelli: @WRicciardi C'è un divario enorme fra Italia e Svezia per numero di morti e per contagi, anche in percentuale. Il che d… -