Processo Gregoretti, Bongiorno si scontra con i "non ricordo" di Toninelli (Di sabato 12 dicembre 2020) Si incrociano i casi Open Arms e Gregoretti anche nell'udienza di oggi a Catania, dove l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde di sequestro di persona per il mancato sbarco dei migranti dalla nave Gregoretti. La legale del politico, l'avvocato Giulia Bongiorno, incalza l'allora ministro ai Trasporti, Danilo Toninelli, scontrandosi in parte con i suoi 'non ricordo'. E parte da Open Arms. "Lei ricorda - è la domanda - di avere firmato questo divieto di ingresso di transito e sosta che poi viene annullato dal Tar, ricorda? C'è anche la sua firma su su questo episodio, la può riconoscere la sua firma? Anche in merito alla sua apertura solo per i minori... ricorda? "Non ricordo, è passato tanto tempo...", è la risposta dell'esponente del M5s.

