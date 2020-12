"Potete scommetterci". Ufficiale, questo governo cade: ecco come. Casini, le informazioni privilegiate (Di sabato 12 dicembre 2020) Non ha dubbi, una "vecchia volpe" come Pierferdinando Casini: questo governo non ha futuro. A gennaio, in un modo o nell'altro, si cambierà. Lo spiega chiaro e tondo in un'intervista ad Affaritaliani.it, in cui premette: "Non sono un mago e non posso fare una previsione esatta, ma una cosa la posso dire con certezza: sono fortemente convinto che a gennaio le cose non potranno continuare così. Assolutamente no". Il punto, secondo l'ex presidente della Camera, è che "mancando chiarezza tra i partner di governo, tra i partiti della maggioranza e Palazzo Chigi e tra l'esecutivo e l'opposizione, i problemi sul tappeto non potranno continuare a essere affrontati in questo modo, su questo ci posso scommettere. Che poi ci sia un nuovo governo Conte, una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Non ha dubbi, una "vecchia volpe"Pierferdinandonon ha futuro. A gennaio, in un modo o nell'altro, si cambierà. Lo spiega chiaro e tondo in un'intervista ad Affaritaliani.it, in cui premette: "Non sono un mago e non posso fare una previsione esatta, ma una cosa la posso dire con certezza: sono fortemente convinto che a gennaio le cose non potranno continuare così. Assolutamente no". Il punto, secondo l'ex presidente della Camera, è che "mancando chiarezza tra i partner di, tra i partiti della maggioranza e Palazzo Chigi e tra l'esecutivo e l'opposizione, i problemi sul tappeto non potranno continuare a essere affrontati inmodo, suci posso scommettere. Che poi ci sia un nuovoConte, una ...

iminharrysheart : Potete scommetterci che andrò a guardare i programmi di questi qui e voterò per salvare tutti quelli più odiati ?? #GFVIP - GigiEinaudi : @PoliticaPerJedi @BeppeSala @paolomadron @GPS_SPINATO @giorgiomeletti e se lo dice lui potete scommetterci - selishardliquor : RT @sunshinata_: oggi è la sua puntata e se dovrò farlo andare in tendenza da sola potete scommetterci che lo farò - mcacciaglia64 : RT @diarioromano: @romamobilita C'era da scommetterci, così come nel provvedimento non vi sarà traccia di rimborsi per chi il permesso ZTL… - swankaticqueen : sto guardando la diretta instagram di paola turci e non sto seguendo la lezione? potete scommetterci -

Ultime Notizie dalla rete : Potete scommetterci Pierferdinando Casini: "Ci potete scommettere". Verso la crisi di governo: ecco le possibili soluzioni LiberoQuotidiano.it Il Piemonte si prepara a diventare zona gialla

È conto alla rovescia in Piemonte (e nella vicina Lombardia) che, se i dati dei contagi continueranno a scendere, si prepara a diventare zona gialla. Manca ancora la decisione della cabina di regia, c ...

Oroscopo del 2021 per il Leone: nuove prospettive professionali, amore in stand-by

Nel 2021 Marte passerà dai gradi del Toro al Sagittario: i nativi potrebbero dedicare poco spazio all'amore, preferendo concentrarsi sul lavoro.

È conto alla rovescia in Piemonte (e nella vicina Lombardia) che, se i dati dei contagi continueranno a scendere, si prepara a diventare zona gialla. Manca ancora la decisione della cabina di regia, c ...Nel 2021 Marte passerà dai gradi del Toro al Sagittario: i nativi potrebbero dedicare poco spazio all'amore, preferendo concentrarsi sul lavoro.