Poste italiane, si spedisce il pacco con un clic da pc o smartphone: il nuovo servizio (Di sabato 12 dicembre 2020) È sufficiente collegarsi al sito https://Postedeliveryweb.Poste.it o scaricare l'APP 'Ufficio Postale' e acquistare on line una o più spedizioni. Per le spedizioni dirette in Italia il cliente potrà ... Leggi su riminitoday (Di sabato 12 dicembre 2020) È sufficiente collegarsi al sito https://deliveryweb..it o scaricare l'APP 'Ufficio Postale' e acquistare on line una o più spedizioni. Per le spedizioni dirette in Italia il cliente potrà ...

repubblica : Poste Italiane semplifica l’accesso al piano cashback - PosteNews : @SuperErmy Grazie per la segnalazione. Considera che Poste Italiane non chiede mai attraverso email, lettere, sms o… - UnoTvnews : Sala Consilina. Uffici postali, Poste italiane non modifica le fasce orarie - FraLauricella : @IOitaliait @welikeduel @makkox Chi deve registrare carte postepay può utilizzare l'app di Poste Italiane: non ha nessun problema. - matteoscandolin : RT @annalisalupo: Il Pantone dell'anno è Poste Italiane si parte bene -