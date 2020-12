Pattinaggio artistico | Della Monica-Guarise primi dopo lo short ai Campionati Italiani 2020 | seconda posizione per Conti-Macii

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) Si è chiusa con loprogram delle coppie la prima giornata di competizioni aidi, in scena presso la Würth Arena di Egna Neumarkt (Bolzano). A concludere in bellezza ci hanno pensato Nicole-Matteo, atleti di puntaNazionale azzurra che hanno chiuso, come prevedibile, il segmento al primo posto. I pattinatori seguiti da Cristina Mauri, malgrado un paio di errori, nello specifico nel triplo salchow in parallelo e nel triplo rittberger lanciato, entrambi eseguiti con caduta, hanno convinto nuovamente sfoggiando il loro bellissimo programma interpretato sulle note de “Let it be” e ispirato al tema dell’isolamento causato dalla quarantena, ...