Oggi i funerali di Paolo Rossi: i compagni di Nazionale dell'82 portano la bara (Di sabato 12 dicembre 2020) Si sono svolti questo pomeriggio nella cattedrale di Vicenza i funerali di Paolo Rossi. Alla presenza di centinaia di tifosi, amici, compagni di squadra dei Mondiali '82 si è svolto l'ultimo saluto a ... Leggi su globalist (Di sabato 12 dicembre 2020) Si sono svolti questo pomeriggio nella cattedrale di Vicenza idi. Alla presenza di centinaia di tifosi, amici,di squadra dei Mondiali '82 si è svolto l'ultimo saluto a ...

Corriere : A Vicenza l’addio a Paolo Rossi. Tardelli, Cabrini e gli “ragazzi dell’82” con il feretro sulle spalle - Corriere : A Vicenza l’addio a Paolo Rossi. Tardelli, Cabrini e gli “ragazzi dell’82” con il fere... - tg2rai : #Vicenza, in centinaia in fila per l'ultimo saluto a #PaoloRossi. La camera ardente è stata allestita allo stadio… - antouninho : RT @GnocchiGene: I funerali di Pablito. Nell’82 fece piangere il Brasile . Oggi tutto il mondo #pablitopersempre #Pablito #PaoloRossiRIP - giovgiorgetti : RT @Corriere: A Vicenza l’addio a Paolo Rossi. Tardelli, Cabrini e gli “ragazzi dell’82” con il feretro sulle spalle -