«Nessuno si salva da solo»: la Capotondi racconta il mondo Telethon (Di sabato 12 dicembre 2020) È un viaggio nella scienza e nella ricerca e soprattutto nel mondo Telethon Nessuno si salva da solo, il documentario ideato e scritto da Erika Brenna con Francesca Pampinella, in onda su Rai1 sabato 12 dicembre alle ore 12.25, uno dei primi appuntamenti della trentunesima edizione della Maratona Telethon sulle reti Rai. Come ha continuato a lavorare la Fondazione nell'anno della pandemia globale? Com'è riuscita a non lasciare sola la sua comunità, quali sforzi ha messo in campo per continuare con le cure e con la ricerca? A raccontarlo è un'inedita Cristiana Capotondi, da anni Ambasciatrice di missione di Fondazione Telethon. Nessuno si salva da solo, Cristiana ... Leggi su panorama (Di sabato 12 dicembre 2020) È un viaggio nella scienza e nella ricerca e soprattutto nelsida, il documentario ideato e scritto da Erika Brenna con Francesca Pampinella, in onda su Rai1 sabato 12 dicembre alle ore 12.25, uno dei primi appuntamenti della trentunesima edizione della Maratonasulle reti Rai. Come ha continuato a lavorare la Fondazione nell'anno della pandemia globale? Com'è riuscita a non lasciare sola la sua comunità, quali sforzi ha messo in campo per continuare con le cure e con la ricerca? Arlo è un'inedita Cristiana, da anni Ambasciatrice di missione di Fondazionesida, Cristiana ...

PiazzapulitaLA7 : “La propaganda della paura dell’invasione con la pandemia è stata in parte smontata. Perché la pandemia è diventata… - BansCollector : @Ferula18 @GilardiNad Si si vista e strarivista e concordo, ma vanno fatte delle distinzioni o davvero non si salva nessuno. - Giusepp16037954 : @repubblica In USA non si salva nessuno - alkhimiyah : RT @Moonlightshad1: Renzi ha il record di leggi approvate con la fiducia anche dove non si poteva imporre, tipo sulla legge elettorale dove… - Mirandola59 : RT @Moonlightshad1: Renzi ha il record di leggi approvate con la fiducia anche dove non si poteva imporre, tipo sulla legge elettorale dove… -